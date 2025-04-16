Полупроводниковые компании США могут потерять из-за пошлин $1 млрд в год

Потери американских компаний, занимающихся производством полупроводникового оборудования, из-за введенных в США новых импортных пошлин могут составить более $1 млрд в год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
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