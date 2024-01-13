Наказывать и за разврат, и за воровство в ЖКХ

Законы у нас мягкие пожурят чиновников за воровство бюджетных средств и все А вот казнить публично одного воришку другим неповадно будет

НС

Наталья Середа

В жкх не воровство, а ничем не прикрытый грабеж населения и государства под крышеванием местных чиновничков.Один раз в год стабильно начальника ( или председателя не важно) переводят из одного района в другой.Посидел годик, липовые косметические ремонты сделал - хапнул для " всех" и перешел в другой район.Это только на ремонтах.В этом непосредственное участие принимают все структуры местной власти.