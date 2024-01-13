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Несекретные материалы

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Наказывать и за разврат, и за воровство в ЖКХ

https://t.me/russkiy_malchik/1019В то же время Генпрокуратура должна жёстче реагировать и на коммунальные аварии.

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Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Законы  у нас    мягкие   пожурят  чиновников  за  воровство  бюджетных  средств и  все   А  вот  казнить публично   одного  воришку  другим неповадно  будет
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19 час.
НС
Наталья Середа
В жкх не воровство, а ничем не прикрытый грабеж населения и государства под крышеванием местных чиновничков.Один раз в год стабильно начальника ( или председателя не важно) переводят из одного района в другой.Посидел годик, липовые косметические ремонты сделал - хапнул для &quot; всех&quot; и перешел в другой район.Это только на ремонтах.В этом непосредственное участие принимают все структуры местной власти.
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18 час.

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