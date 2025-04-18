Подростки знают, за какое преступление их никто не накажут. Вооруженные знанием, сколачивают группы и банды.
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Подростки знают, за какое преступление их никто не накажут. Вооруженные знанием, сколачивают группы и банды.