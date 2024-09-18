Самый популярный в России электромобиль Zeekr 001 получит ДВС

В Китае в сеть просочились шпионские снимки лифтбэка Zeekr 001 с гибридной силовой установкой. Ранее генеральный директор Zeekr Энди Ан подтвердил, что компания начала разработку гибридных автомобилей, первая модель будет выпущена в 2025 году.