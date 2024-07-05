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В Госдуму внесли проект о легализации земель СНТ около сельских поселений

Документ позволяет регистрировать право собственности на дома и участки в СНТ, которые расположены на сельхозземлях, если эти объекты были получены до 4 июля 2016 года В Государственную думу внесли законопроект об изменениях в ст.

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