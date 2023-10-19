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Онлайн-чат платформы "Электронный дом" стал популярен у москвичей

Онлайн-чат платформы "Электронный дом" стал популярен у москвичей

Чат жильцов многоквартирного дома стал востребованной функцией платформы "Электронный дом". С его помощью москвичи обсуждают различные вопросы содержания общих помещений, капитального ремонта, благоустройства двора и пр.

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