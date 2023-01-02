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Майкл Мэлоун: «Не стоит искусственно занижать шансы Йокича на MVP из-за того, что он брал две последние награды»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун призывает считать центрового команды Николу Йокича полноправным кандидатом на приз самому ценному игроку сезона.

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