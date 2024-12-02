Воскресный шопинг: Тимати похвастался покупкой за 65 миллионов рублей

Рэпер не скупится на вещи, которые ему нравятся. Тимати Социальные сетиРэпер Тимати, он же Тимур Юнусов, коллекционирует предметы современного искусства, в основном картины известных художников — зарубежных и российских.
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