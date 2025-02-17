МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

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лина любимцева

В том-то и проблема, что эти вопросы не МИД будет решать... А кто решает, то уже натворил... ПОД КИЕВОМ УЖЕ СТОЯЛИ!!... Нет... ушли... И ЧТО?!! ...... Точно говорили наши мудрые предки: "Поспешишь - людей насмешишь"... Хотя тут не до смеха... ОПАСАЮСЬ РЕЦИДИВА...