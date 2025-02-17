Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля в Саудовской Аравии встретятся с представителями США, сообщил Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Восстановить русские территории, разбазаренные после 1917 года.
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15 час.
лл
лина любимцева
В том-то и  проблема, что эти вопросы не МИД будет решать... А кто решает, то уже натворил... ПОД   КИЕВОМ УЖЕ  СТОЯЛИ!!... Нет... ушли... И ЧТО?!! ......   Точно говорили наши мудрые предки: &quot;Поспешишь -  людей насмешишь&quot;... Хотя тут не до смеха... ОПАСАЮСЬ РЕЦИДИВА...
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15 час.
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