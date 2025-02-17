Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля в Саудовской Аравии встретятся с представителями США, сообщил Дмитрий Песков.
МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Восстановить русские территории, разбазаренные после 1917 года.
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15 час.
лл
лина любимцева
В том-то и проблема, что эти вопросы не МИД будет решать... А кто решает, то уже натворил... ПОД КИЕВОМ УЖЕ СТОЯЛИ!!... Нет... ушли... И ЧТО?!! ...... Точно говорили наши мудрые предки: "Поспешишь - людей насмешишь"... Хотя тут не до смеха... ОПАСАЮСЬ РЕЦИДИВА...
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15 час.
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