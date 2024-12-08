В Ростовской области подавлены и уничтожены украинские беспилотники

ПВО в Ростовской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в Ростовской области, в районе города Новошахтинск, уничтожены два беспилотника.
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