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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал приложить все силы к проведению поисково-спасательных работ после внезапных паводков на юго-западе Китая

Чэнду, 21 июля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в воскресенье призвал приложить все силы к проведению поисково-спасательных работ после того, как десятки человек пропали без вести в результате внезапных паводков, вызванных дождями в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.

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