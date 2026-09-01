МЧС России сообщило о гибели мужчины при пожаре в Галиче

В Костромской области, в городе Галич, на Сельскохозяйственной улице, произошёл пожар в частном доме.
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