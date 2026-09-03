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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехкратный чемпион Суперлиги Даниил Соловьев стал спортивным директором «Динамо-Владивосток»

Даниил Соловьев стал новым спортивным директором «Динамо-Владивосток». 39-летний трехкратный чемпион Суперлиги начал игровую карьеру в «Спартаке-Приморье» в 2003 году, а завершил ее в 2024.

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