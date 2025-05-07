Криптовалютный Ренессанс: почему биткоин вновь бросает вызов скептикам

Криптовалюта сегодня показывает стабильный, как говорят эксперты, «бычий» рост. Бычий рынок, или рост, когда мы говорим о криптовалюте — это время роста цен на большинство криптовалют, обусловленное позитивным настроением на рынке и увеличенной торговой активностью.
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