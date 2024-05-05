Певица Юлия Чичерина выступила с концертом перед бойцами в зоне СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила на концерте, который организовали для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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