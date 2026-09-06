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Белый дом старается активизировать переговоры по Украине за два месяца до выборов в Конгресс

Белый дом старается активизировать переговоры по Украине за два месяца до выборов в Конгресс

Для Трампа это повод закрыть свой гештальт – ведь он, как известно, обещал быстро разрешить украинский кризис еще два года назад в ходе президентской гонки 2024 Фото: Mihail Metzel/AFP/Getty Images Теперь уже переговоры идут в авральном предвыборном режиме.

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