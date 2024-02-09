Этого о «Томе и Джерри» вы не знали: они умирали, снялись в кино и получили «Оскар»

Мультфильму «Том и Джерри» исполнилось 84 года – первый эпизод вышел 10 февраля 1940 года. «ФедералПресс» собрал необычные факты о проекте и предлагает пересмотреть лучшие серии мультэпопеи про вечную вражду кота и мыши.