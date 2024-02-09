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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Этого о «Томе и Джерри» вы не знали: они умирали, снялись в кино и получили «Оскар»

Этого о «Томе и Джерри» вы не знали: они умирали, снялись в кино и получили «Оскар»

Мультфильму «Том и Джерри» исполнилось 84 года – первый эпизод вышел 10 февраля 1940 года. «ФедералПресс» собрал необычные факты о проекте и предлагает пересмотреть лучшие серии мультэпопеи про вечную вражду кота и мыши.

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