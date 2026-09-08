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Царьград

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МИД Аргентины обвиняет Navitas и Eco в разработке у островов

МИД Аргентины обвиняет Navitas и Eco в разработке у островов

Министерство иностранных дел Аргентины подает в суд на компании Navitas Petroleum и Eco (Atlantic) Oil & Gas за разработку нефтяных месторождений у спорных Мальвинских островов без разрешения властей Буэнос-Айреса.

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