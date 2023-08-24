Автобусы с бойцами спецназа подогнали к Хилку: что там произошло?

Дмитрий Гурин

Ну Колокольчик мудак бездеятельный а там мигранты ребят из зоны СВО избили. Может пора парням не с дубинками а с казачьими нагайками там рейды устраивать да чтоб еще были конные отряды. От авто еще можно как то удрать от коня практически нет.