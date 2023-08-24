У Хилокского рынка в Новосибирске собрались несколько автобусов с силовиками: масштабный рейд провели среди гастарбайтеров.
Автобусы с бойцами спецназа подогнали к Хилку: что там произошло?
Комментарии
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Grandad
Прежде чем проводить неожиданные операции, нужно выявить "кротов" внутри силовых структур. Методов много и они давно известны.
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну Колокольчик мудак бездеятельный а там мигранты ребят из зоны СВО избили. Может пора парням не с дубинками а с казачьими нагайками там рейды устраивать да чтоб еще были конные отряды. От авто еще можно как то удрать от коня практически нет.
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5 час.
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