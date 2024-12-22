Сложности, в той самой информационной войне...

Вадим Кузнецов Интересно, почему среди "теоретиков" показан М.Б.Онуфриенко? И кстати, где портрет не-очернителя "несколько-дней" Герасимова?

Вадим Кузнецов Конечно. Только у МО тоже должна быть своя ответственность. Генерала Павлова расстреляли за сдачу Минска. А за сдачу Херсона расстреляли... Кого? И какую ответственность понесли чины минобороны за сдачу Харьковской области? А как реализуется сегодня принцип "ошибаться можно - врать нельзя"?