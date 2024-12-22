Сложности, в той самой информационной войне...

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  Наша власть считает вас взрослыми людьми. Наша власть считает, что цензура не нужна. Наша власть считает, что вы сами всё понимаете.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Интересно, почему среди &quot;теоретиков&quot; показан М.Б.Онуфриенко? И кстати, где портрет не-очернителя &quot;несколько-дней&quot; Герасимова?
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1 час.
Вадим Кузнецов
Конечно. Только у МО тоже должна быть своя ответственность. Генерала Павлова расстреляли за сдачу Минска. А за сдачу Херсона расстреляли... Кого? И какую ответственность понесли чины минобороны за сдачу Харьковской области? А как реализуется сегодня принцип &quot;ошибаться можно - врать нельзя&quot;?
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1 час.
М
ММ
&quot;Блогеры, допускающие опубликование информации, которая не подтверждается МО считается фейковой, а люди ее опубликовавшие подлежат наказанию.&quot;- Ага, блогеры писали, что в МО воруют. И что? Посидели бы блогеры вместо генералов? Вы этого хотите?
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58 мин.

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