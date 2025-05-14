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Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Зачем придумали недельную паузу – загадка. Команды пришли в себя только к 3-му периоду. Не люблю восхваления НХЛ, но там бы сдвинули старт»

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«Трактор» обыграл «Локомотив» (2:1) в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (1-0).

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