Google представляет новую версию ОС Android 15

Google представила новую версию операционной системы Android - Android 15. Это крупнейший релиз за последние несколько лет, который включает множество улучшений производительности, безопасности и конфиденциальности пользователей.
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