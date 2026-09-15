НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Саклану министрлыгы: Төнлә Татарстанда БПЛА бәреп төшерелде

Узган төндә Татарстанда БПЛА бәреп төшерделәр, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Моннан тыш, пилотсыз очкычлар Татарстан белән күрше Самара һәм Ульяновск өлкәләре, шулай ук Белгород, Курск, Саратов өлкәләре һәм илнең башка төбәкләрендә тотып алынган һәм юк ителгән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым