Саклану министрлыгы: Төнлә Татарстанда БПЛА бәреп төшерелде

Узган төндә Татарстанда БПЛА бәреп төшерделәр, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Моннан тыш, пилотсыз очкычлар Татарстан белән күрше Самара һәм Ульяновск өлкәләре, шулай ук Белгород, Курск, Саратов өлкәләре һәм илнең башка төбәкләрендә тотып алынган һәм юк ителгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым