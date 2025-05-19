В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 19 мая в Воронеже

В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 19 мая в ВоронежеСегодня, 19 мая, воздух напоен теплом, словно заботливыми руками весны, и термометр показывает +19 °C.