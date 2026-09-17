RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Мендель заявила, что в офис Зеленского набирают только лояльных сотрудников

Мендель заявила, что в офис Зеленского набирают только лояльных сотрудников

В офис Владимира Зеленского со временем начали набирать преимущественно лояльных сотрудников, которые не возражают руководству и умеют готовить презентации, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым