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Просим пощадить

Просим пощадить

1.Россия - все кто не сдастся в Курской области будут уничтожены.2. США - просим Россию пощадить окруженных украинских солдат в Курской области.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Трамп точно с дуба рухнул и головкой сильно ударился при падении. То он объявляет перемирие и вводит против РОССИИ очередной пакет санкций, то он начинает вновь поставки вооружений и разведданных, то он очень доволен переговорами о перемирии и продолжает дальше жжечь. Трамп, ты когда начнёшь головой думать? Какая может быть просьба не убивать и пощадить хохлоубийц, которые издевались над пленными и убивали местных мирных жителей, нет, у тебя точно с головой всё в порядке, или тебя отправить к психиатру??? Остановись со своей безмозглой трепатнёй....
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