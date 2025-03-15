Просим пощадить

Валентин Щербаков

Трамп точно с дуба рухнул и головкой сильно ударился при падении. То он объявляет перемирие и вводит против РОССИИ очередной пакет санкций, то он начинает вновь поставки вооружений и разведданных, то он очень доволен переговорами о перемирии и продолжает дальше жжечь. Трамп, ты когда начнёшь головой думать? Какая может быть просьба не убивать и пощадить хохлоубийц, которые издевались над пленными и убивали местных мирных жителей, нет, у тебя точно с головой всё в порядке, или тебя отправить к психиатру??? Остановись со своей безмозглой трепатнёй....