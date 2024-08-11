Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км — но это не точно Враг перестал «шифроваться» и стал пиарится на нашей земле — первый признак возможного драпа

Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км — но это не точно Враг перестал «шифроваться» и стал пиарится на нашей земле — первый признак возможного драпа

  Радомир Маркуш Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв.

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Комментарии
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Влад Владимиров
У хохлов сейчас, похоже, что восприятие жизненых реальностей точь в точь как у недоразвитых дебилов... Наличие в башке мозгов всегда была для адекватности банальностью... Иначе разум сразу стопорило.(((
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
видно после закрытия доктором смерти  псих больниц   получилось распостронение  дебилизма и других  воспалений мозгов!
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14 час.

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