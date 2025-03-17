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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Косторная: «Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Планы пока не менялись»

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей, с которым в ноябре 2024-го объявила о приостановке карьеры на два сезона.

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