Как сделать жидкое стекло дома своими руками

алексей алексей

Почему женщины не хотят работать?! МАМОНТЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ: КТО ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ЦЕНЕН? О НЕГРАХ И ЖЕНСКОМ «ТРУДЕ». Пяток другой нашлось женщин, кто "вошел" в историю, но как это произошло, очевидно, - не так ли, как МАРИЯ КЮРИ ИЗВЕСТНЫМИ ЧАСТЯМИ ТЕЛА "ПОМОГАЛА" МУЖУ, уединившись с ним в лаборатории. https://rutube.ru/video/de8627b9f45938a33780f071d17ecf06/ https://rutube.ru/video/b1f2eb0551a3244dbfbb8fa2d61e262e/ Но вопрос не в этом. Женщины и негры: все в принципе люди, но так уж устроена у женщин физика мозга (мОзги в черепе), что у них психика другая. И негры на сегодняшний момент не создали ничего в науке и технике, но через 1000 лет может что-то изменится, и негры смогут организовать свою негритянскую жизнь по принципу Нормальной цивилизации?! Так и женщины на этом периоде жизни имеют такой мозг в черепе, который не создает ВООБЩЕ ничего! Но, через 1000 лет может что-то и создаст: поживем - увидим! И еще к вопросу о расах и половой принадлежности. Негры, понимая, что живут они за счет ума и трудолюбия белых, не кричат о своей значимости, пытаясь уравнять себя с белыми: далеко куцему до зайца. Ну, не способен умственный кастрат оплодотворить хоть что-то. НЕГРЫ ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО и проявляют деликатность в смысле своей неспособности в отношении белых, потому что живут за счет Белого ума и Белого трудолюбия, а Черный ум пока никак не работает... но может через 1000 лет... будем ждать... ПОЧЕМУ ЖЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ ТАКОЙ ЖЕ ДЕЛИКАТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИН, КАК НЕГРЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЛЫХ? Почему не чувствуют, что не дано женщинам хоть что-то создать, и живут они за счет мужского ума и трудолюбия. Но Черный (негритянский) ум женщин бесплоден, и ЖЕНЩИНЫ НЕ ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО, а надо бы. ЧЕРНЫЙ (ЖЕНСКИЙ) УМ И ЖЕНСКАЯ СОВЕСТЬ (ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!) Но, ранимые и нежные, в силу революционной мощи своего кислотного характера умудряются разрушить все и вся. Прекрасный пример: женский коллектив, как модель миниобщества, "эталонной" атмосфере которого нужно бы поучиться паукам в банке. Причем, понимание женщинами своих прав в уравнивании с мужчинами, конечно, не идет дальше мечтаний о том, чтобы бить баклуши "на работе", устраивать склоки и наводить марафет на свои женские физиономии в течение рабочего дня в офисах. Такая мелочь, как борьба женщин за женские права не касается почему-то производственной сферы, работе в шахте, возделывания земли, строительства, выплавки стали или, в крайнем случае, открытия хоть чего-то в науке.