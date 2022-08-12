Новый формат Кубка России, Миранчук – в «Торино», у «Барсы» по-прежнему проблемы, перенос старта ЧМ, инсайды про Дзюбу, Ленер пропустит сезон и другие новости

Доброе утро! Ловите наш свежий дайджест новостей ☀️ 1. Кубок России пройдет по системе Double elimination в этом сезоне, объявил РФС.
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