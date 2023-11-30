Глава МИД Польши отказался участвовать во встрече МИД ОБСЕ из-за Лаврова

Польша в лице главы местного МИД Шимона Шинковского вель Сенка отказалась от участия во встрече глав МИД в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова.