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Глава МИД Польши отказался участвовать во встрече МИД ОБСЕ из-за Лаврова

Глава МИД Польши отказался участвовать во встрече МИД ОБСЕ из-за Лаврова

Польша в лице главы местного МИД Шимона Шинковского вель Сенка отказалась от участия во встрече глав МИД в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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