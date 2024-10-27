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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о реакции СМИ на игру «Спартак» – СКА: «В футболе это проходили 20 лет назад, сегодня на него без слез не взглянешь – атмосфера деградации. И трибуны с фанатами не самого высокого культурного уровня»

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2).

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