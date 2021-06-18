Пушков оценил попытку Байдена "запугать" Путина "зависимостью" от Китая

МОЯ СТРАНАПолитикаПушков оценил попытку Байдена "запугать" Путина "зависимостью" от Китая Попытки США ослабить отношения России и Китая ни к чему не приведут. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНШНина ШалеваПо мере того, что идет пандемия, появляется новая политика выживания. На фоне некоторой изоляции четко появились 3 супердержавы, им и предстоит решать судьбы мира. РФ, Китай и Сша. А мы будем надеяться на Владимира Путина, как самого сильного представителя из 3 супердержав от Российских народов по сохранению мира, спокойствия во всем Мире! Надеемся на ВВП.НШНина ШалеваЕсли кто нас и запугает, то это сделаем мы! Сами себя и напугаем. Продуманная политика несет в себе всегда рациональные зерна. Пример: страна в Европе Сан Марино появилась официально в 903 году после Р.Х., прекрасно существует и поныне. Маленький народ, маленькая страна, а живут прекрасно с выходом в Средиземное море. Никуда не входит, не член ЕС, ни в НАТО, живет совершенно самостоятельно. Кстати, ни одной санкции против РФ эта страна не поддержала!!! И мы с радостью им отвалили своей вакцины по первой же ее просьбе. Там все тихо мирно вакцинировались, и европейцы из ЕС туда приезжали вакцинироваться. Ну нашему Путину ВВ не занимать ума в мире глобальных веяний!!! При Путине ВВ нас трудно запугать!!!Комментировать
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