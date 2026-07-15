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‼️🇺🇸🇮🇷Армия США возобновила морскую блокаду Ирана и атакует города страны

‼️🇺🇸🇮🇷Армия США возобновила морскую блокаду Ирана и атакует города страны ▪️ВС США возобновили блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы, заявляет Центральное командование.

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