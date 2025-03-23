«Сопряжено с рисками заражения вредоносным ПО»: МВД предупредило об опасности подключения к общественному Wi-Fi

Использование бесплатных Wi-Fi-сетей и зарядных станций в общественных местах может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО, способным украсть пароли, платёжные данные и личные файлы, предупреждает МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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