Как избавиться от синдрома самозванца?

Психолог Екатерина Каталина поделилась секретами борьбы со стрессом и низкой самооценкой. Она рассказала, что многие люди страдают от синдрома самозванца, когда они не могут признать свои достижения и считают себя недостаточно умными или талантливыми.
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