Поезд из Гарри Поттера поджег лес в Британии и устроил транспортный коллапс

Искра от легендарного паровоза привела к лесному пожару и массовым задержкам поездов по всей стране.В Великобритании временно запретили движение паровозов после того, как знаменитый "Хогвартс-экспресс" стал причиной лесного пожара.
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