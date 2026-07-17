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Царьград

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Поезд из Гарри Поттера поджег лес в Британии и устроил транспортный коллапс

Поезд из Гарри Поттера поджег лес в Британии и устроил транспортный коллапс

Искра от легендарного паровоза привела к лесному пожару и массовым задержкам поездов по всей стране.В Великобритании временно запретили движение паровозов после того, как знаменитый "Хогвартс-экспресс" стал причиной лесного пожара.

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