RS: желание Москвы положить конец конфликту на Украине нужно проверить практически

На днях российский лидер Владимир Путин выступил с интервью, в котором он еще раз ясно дал понять, что, несмотря на настойчивые голоса сторонников дипломатии на Западе, он не готов вести переговоры о прекращении боевых действий на Украине, потому что Киев не является независимым и не уверен в себе.