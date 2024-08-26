Ученые ТОИ нашли превышение трития в Приморье после сбросов с «Фукусимы-1»

Российские исследователи Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН проанализировали первые образцы, собранные после утечки загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1».
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