Молдавия выразила протест из-за выборов президента России

МИД Молдавии выразил протест из-за выборов президента России в Приднестровье. «Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова», — говорится в заявлении.
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