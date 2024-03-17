Молдавия выразила протест из-за выборов президента России

МИД Молдавии выразил протест из-за выборов президента России в Приднестровье. «Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова», — говорится в заявлении.