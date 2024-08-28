Джеймс Ваулз: Верим, что Колапинто поможет Williams набрать очки

WilliamsГлава команды Формулы 1 Williams Джеймс Ваулз прокомментировал решение дать аргентинскому юниору Франко Колапинто возможность дебютировать в чемпионате мира 2024 года, заменив американца Логана Сарджента в девяти оставшихся гонках.
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