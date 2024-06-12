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«Не смей выйти замуж за актера»: Валерий Сюткин ищет мужа для 27-летней дочери

«Не смей выйти замуж за актера»: Валерий Сюткин ищет мужа для 27-летней дочери

Заслуженный артист России Валерий Сюткин озадачен — его 27-летняя дочь Виола все еще не замужем. У музыканта четверо детей от разных браков, старшей — 44 года, младшему четыре, есть и любимая внучка Василиса.

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