Во Владимирской области объявлена опасность атаки БПЛА

Вчера в небе над Владимирской областью впервые за долгое время были уничтожены беспилотники.Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА.
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