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Мы из Советского Союза

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Как советский богатырь Ми-6 стал легендой ещё при жизни

Как советский богатырь Ми-6 стал легендой ещё при жизни

В 1957 году в Советском Союзе совершил первый полёт тяжёлый универсальный вертолёт Ми-6. Машина стала рекордсменом сразу по нескольким направлениям от скорости движения до высоты полёта и грузоподъемности.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;советский богатырь&quot;!!!
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4 н.