Как советский богатырь Ми-6 стал легендой ещё при жизни

В 1957 году в Советском Союзе совершил первый полёт тяжёлый универсальный вертолёт Ми-6. Машина стала рекордсменом сразу по нескольким направлениям от скорости движения до высоты полёта и грузоподъемности.
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