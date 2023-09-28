Торги акциями China Evergrande в Гонконге приостановлены

Торги акциями China Evergrande Group и ее подразделений были приостановлены в Гонконге в четверг, на следующий день после того, как люди, знакомые с ситуацией, сообщили, что основателя компании забрала полиция, пишет Bloomberg.
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