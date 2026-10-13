ЕГЭ-2026: число заданий вырастет в истории и математике

В ЕГЭ по истории в 2026 году добавят задание на анализ исторического источника по всеобщей истории, а максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43.
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