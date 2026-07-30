Названа причина смерти самого высокого мужчины в мире из Африки

В Гане в возрасте 33 лет скончался 33-летний гигант с синдромом Марфана.В больнице ганского города Тамале скончался 33-летний Сулеймана Абдул Самед, известный в стране под прозвищем Авуче (в переводе с языка хауса — "пошли").