Названа причина смерти самого высокого мужчины в мире из Африки

В Гане в возрасте 33 лет скончался 33-летний гигант с синдромом Марфана.В больнице ганского города Тамале скончался 33-летний Сулеймана Абдул Самед, известный в стране под прозвищем Авуче (в переводе с языка хауса — "пошли").
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