Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Российские военнослужащие окапываются гораздо лучше украинских, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в интервью YouТube-каналу "Новости.
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