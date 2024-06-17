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Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться

Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Российские военнослужащие окапываются гораздо лучше украинских, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в интервью YouТube-каналу "Новости.

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