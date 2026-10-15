Компания «ВИС» требовала перенести окончание работ по концессии с Министерством транспорта Новосибирской области на 6 декабря 2027 года, объясняя это задержкой федерального гранта в 2,8 млрд рублей, однако суд отказал в изменении условий соглашения.
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