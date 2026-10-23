В шести милях к северо-востоку от вокзала Кингс-Кросс, там, где кирпичные ряды старых викторианских доков сменяются вековыми зарослями граба, болотистыми пустошами и вересковыми низинами Эппингского леса, на обычных магловских картах значится заброшенное поместье королевского лесничества девятнадцатого века.
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